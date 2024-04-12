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Лизякин Никифор Федорович

Место рождения

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Федор Наумович

Мать: не указана

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Лизякин Феоктист Никифорович

Мать ребёнка: Лизякина Лукерья Сидоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1752

Жена: Лизякина Лукерья Сидоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Лизякин Лаврентий Никифорович

Мать ребёнка: Лизякина Лукерья Сидоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Лизякин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Лизякина Лукерья Сидоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосья Никифоровна

Мать ребёнка: Лизякина Лукерья Сидоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Лизякина Лукерья Сидоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лизякин Сидор Никифоров

Мать ребёнка: Лизякина Лукерья Сидоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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