Лизякин Никифор Федорович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Федор Наумович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Лизякин Феоктист Никифорович
Мать ребёнка: Лизякина Лукерья Сидоровна
Бракосочетание
Около 1752
Рождение ребёнка
1753
Сын: Лизякин Лаврентий Никифорович
Мать ребёнка: Лизякина Лукерья Сидоровна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Лизякин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Лизякина Лукерья Сидоровна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосья Никифоровна
Мать ребёнка: Лизякина Лукерья Сидоровна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Лизякина Лукерья Сидоровна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Лизякина Лукерья Сидоровна
Смерть
Неизвестно