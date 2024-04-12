(Лизякина) Прасковья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Около 1783
Муж: Фрол Еремеевич
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1784
Сын: Осип Фролович
Отец ребёнка: Фрол Еремеевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иоанн Фролович
Отец ребёнка: Фрол Еремеевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Прокофий Фролович
Отец ребёнка: Фрол Еремеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрена Фроловна
Отец ребёнка: Фрол Еремеевич
Смерть
Неизвестно