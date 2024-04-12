(Лизякина) Прасковья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лизякина) Прасковья Никифоровна

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Лизякин Никифор Федорович

Мать: Лизякина Лукерья Сидоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1783

Муж: Фрол Еремеевич

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Осип Фролович

Отец ребёнка: Фрол Еремеевич

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Иоанн Фролович

Отец ребёнка: Фрол Еремеевич

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Прокофий Фролович

Отец ребёнка: Фрол Еремеевич

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрена Фроловна

Отец ребёнка: Фрол Еремеевич

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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