(Лизякина) Федосья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1738
Муж: Иван Минеевич
Рождение
1759
Рождение ребёнка
13.06.1781 ст.
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Минеевич
Рождение ребёнка
04.08.1783 ст.
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Минеевич
Рождение ребёнка
17.01.1787 ст.
Сын: Антон Иванович
Отец ребёнка: Иван Минеевич
Рождение ребёнка
11.07.1789 ст.
Дочь: Ефимья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Минеевич
Рождение ребёнка
03.04.1793 ст.
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Минеевич
Рождение ребёнка
17.03.1795 ст.
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Минеевич
Смерть
Неизвестно