(Лизякина) Федосья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лизякина) Федосья Никифоровна

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1738

Муж: Иван Минеевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение
1759

Отец: Лизякин Никифор Федорович

Мать: Лизякина Лукерья Сидоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.06.1781 ст.

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Минеевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.08.1783 ст.

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Минеевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.01.1787 ст.

Сын: Антон Иванович

Отец ребёнка: Иван Минеевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.1789 ст.

Дочь: Ефимья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Минеевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1793 ст.

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Минеевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1795 ст.

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Минеевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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