Иван Минеевич
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1738
Жена: Федосья Никифоровна
Рождение
1760
Рождение ребёнка
13.06.1781 ст.
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна
Рождение ребёнка
04.08.1783 ст.
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна
Рождение ребёнка
17.01.1787 ст.
Сын: Антон Иванович
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна
Рождение ребёнка
11.07.1789 ст.
Дочь: Ефимья Ивановна
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна
Рождение ребёнка
03.04.1793 ст.
Сын: Никита Иванович
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна
Рождение ребёнка
17.03.1795 ст.
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Федосья Никифоровна
Смерть
Неизвестно