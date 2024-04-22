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Иван Минеевич

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1738

Жена: Федосья Никифоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.06.1781 ст.

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.08.1783 ст.

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.01.1787 ст.

Сын: Антон Иванович

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.1789 ст.

Дочь: Ефимья Ивановна

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1793 ст.

Сын: Никита Иванович

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1795 ст.

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Федосья Никифоровна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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