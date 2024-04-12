Лизякина Лукерья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизякина Лукерья Сидоровна

Место рождения

Искусово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Сидор

Мать: не указана

Искусово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Лизякин Феоктист Никифорович

Отец ребёнка: Лизякин Никифор Федорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1752

Муж: Лизякин Никифор Федорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Лизякин Лаврентий Никифорович

Отец ребёнка: Лизякин Никифор Федорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Лизякин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Лизякин Никифор Федорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосья Никифоровна

Отец ребёнка: Лизякин Никифор Федорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Лизякин Никифор Федорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лизякин Сидор Никифоров

Отец ребёнка: Лизякин Никифор Федорович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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