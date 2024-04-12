Лизякина Лукерья Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Сидор
Рождение ребёнка
1750
Сын: Лизякин Феоктист Никифорович
Отец ребёнка: Лизякин Никифор Федорович
Бракосочетание
Около 1752
Рождение ребёнка
1753
Сын: Лизякин Лаврентий Никифорович
Отец ребёнка: Лизякин Никифор Федорович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Лизякин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Лизякин Никифор Федорович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосья Никифоровна
Отец ребёнка: Лизякин Никифор Федорович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Лизякин Никифор Федорович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Лизякин Никифор Федорович
Смерть
Неизвестно