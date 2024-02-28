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Лизякина Дарья Антиповна

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1800 ст.

Отец: Лизякин Антип Лаврентьевич

Мать: не указана

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1827

Муж: Лизякин Филипп Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Лизякин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Лизякин Симеон Филиппович

Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Лизякин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Лизякин Мирон Филиппович

Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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