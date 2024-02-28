Лизякина Дарья Антиповна
Место рождения
Дата рождения01.01.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1800 ст.
Отец: Лизякин Антип Лаврентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1827
Рождение ребёнка
1828
Сын: Лизякин Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Лизякин Симеон Филиппович
Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Лизякин Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно