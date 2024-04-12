Лизякин Симеон Филиппович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Лизякин Филипп Иванович
Мать: Лизякина Дарья Антиповна
Бракосочетание
Около 1854
Жена: Лизякина Марфа Авдеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Лизякина Марья Симеоновна
Мать ребёнка: Лизякина Марфа Авдеевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Лизякина Марфа Авдеевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Лизякин Андрей Симеонович
Мать ребёнка: Лизякина Марфа Авдеевна
Рождение ребёнка
13.05.1865 ст.
Мать ребёнка: Лизякина Марфа Авдеевна
Смерть
Неизвестно