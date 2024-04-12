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Лизякин Симеон Филиппович

Место рождения

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лизякин Филипп Иванович

Мать: Лизякина Дарья Антиповна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1854

Жена: Лизякина Марфа Авдеевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Лизякина Марья Симеоновна

Мать ребёнка: Лизякина Марфа Авдеевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лизякин Иоанн Симеонович

Мать ребёнка: Лизякина Марфа Авдеевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Лизякин Андрей Симеонович

Мать ребёнка: Лизякина Марфа Авдеевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.05.1865 ст.

Сын: Лизякин Федор Симеонович

Мать ребёнка: Лизякина Марфа Авдеевна

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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