Лизякина Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизякина Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизякин Антип Лаврентьевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1809 ст.

Сын: Лизякин Стефан Антипович

Отец ребёнка: Лизякин Антип Лаврентьевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1811

Дочь: Лизякина Анна Антиповна

Отец ребёнка: Лизякин Антип Лаврентьевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.02.1818 ст.

Дочь: Лизякина Матрона Антиповна

Отец ребёнка: Лизякин Антип Лаврентьевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

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