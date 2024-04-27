Лизякина Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1809 ст.
Отец ребёнка: Лизякин Антип Лаврентьевич
Рождение ребёнка
24.01.1811
Дочь: Лизякина Анна Антиповна
Отец ребёнка: Лизякин Антип Лаврентьевич
Рождение ребёнка
27.02.1818 ст.
Дочь: Лизякина Матрона Антиповна
Отец ребёнка: Лизякин Антип Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно