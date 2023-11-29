Юзьяшарова Люция — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юзьяшарова Люция

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юзьяшаров Муса Гиниятович

Рождение ребёнка
22.11.1975

Дочь: Маликова Роза Мусаевна

Отец ребёнка: Юзьяшаров Муса Гиниятович

Рождение ребёнка
05.05.1978

Дочь: Сирбаева Зумара Мусаевна

Отец ребёнка: Юзьяшаров Муса Гиниятович

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Афлятунова Лилия Мусаевна

Отец ребёнка: Юзьяшаров Муса Гиниятович

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Юзьяшарова Гульгина Мусаевна

Отец ребёнка: Юзьяшаров Муса Гиниятович

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