Юзьяшарова Люция
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1975
Дочь: Маликова Роза Мусаевна
Отец ребёнка: Юзьяшаров Муса Гиниятович
Рождение ребёнка
05.05.1978
Дочь: Сирбаева Зумара Мусаевна
Отец ребёнка: Юзьяшаров Муса Гиниятович
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Афлятунова Лилия Мусаевна
Отец ребёнка: Юзьяшаров Муса Гиниятович
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Юзьяшарова Гульгина Мусаевна
Отец ребёнка: Юзьяшаров Муса Гиниятович