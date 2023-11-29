Маликова Роза Мусаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1975
Отец: Юзьяшаров Муса Гиниятович
Мать: Юзьяшарова Люция
Рождение ребёнка
21.10.?
Дочь: Маликова Дилара Мусаевна
Отец ребёнка: Маликов Муса
Рождение ребёнка
21.10.?
Дочь: Маликова Диана Мусаевна
Отец ребёнка: Маликов Муса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маликов Муса
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маликов Муса
Рождение ребёнка
25.08.2000
Отец ребёнка: Маликов Муса
Рождение ребёнка
22.08.2001
Отец ребёнка: Маликов Муса
Рождение ребёнка
13.02.2003
Дочь: Маликова Айсылу Мусаевна
Отец ребёнка: Маликов Муса