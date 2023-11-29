Маликова Роза Мусаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаликова Роза Мусаевна

Маликова Роза Мусаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1975

Отец: Юзьяшаров Муса Гиниятович

Мать: Юзьяшарова Люция

Рождение ребёнка
21.10.?

Дочь: Маликова Дилара Мусаевна

Отец ребёнка: Маликов Муса

Рождение ребёнка
21.10.?

Дочь: Маликова Диана Мусаевна

Отец ребёнка: Маликов Муса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Айбулат Мусаевич

Отец ребёнка: Маликов Муса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Муса

Рождение ребёнка
25.08.2000

Сын: Маликов Марат Мусаевич

Отец ребёнка: Маликов Муса

Рождение ребёнка
22.08.2001

Сын: Маликов Ильфат Мусаевич

Отец ребёнка: Маликов Муса

Рождение ребёнка
13.02.2003

Дочь: Маликова Айсылу Мусаевна

Отец ребёнка: Маликов Муса

Мы используем куки для улучшения работы сайта.