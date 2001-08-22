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Маликов Ильфат Мусаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2001

Отец: Маликов Муса

Мать: Маликова Роза Мусаевна

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