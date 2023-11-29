Афлятунова Лилия Мусаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афлятунова Лилия Мусаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Юзьяшаров Муса Гиниятович

Мать: Юзьяшарова Люция

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афлятунова Ралина Раилевна

Отец ребёнка: Афлятунов Раиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афлятунова Раушания Раилевна

Отец ребёнка: Афлятунов Раиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афлятунов Радис Раилевич

Отец ребёнка: Афлятунов Раиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афлятунов Раиль

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