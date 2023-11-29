Афлятунова Лилия Мусаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: Юзьяшаров Муса Гиниятович
Мать: Юзьяшарова Люция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афлятунова Ралина Раилевна
Отец ребёнка: Афлятунов Раиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афлятунова Раушания Раилевна
Отец ребёнка: Афлятунов Раиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афлятунов Раиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афлятунов Раиль