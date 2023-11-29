Сирбаева Зумара Мусаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1978
Отец: Юзьяшаров Муса Гиниятович
Мать: Юзьяшарова Люция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сирбаев Азамат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исламгулов Ринат
Рождение ребёнка
28.11.1997
Сын: Исламгулов Нияз Ринатович
Отец ребёнка: Исламгулов Ринат
Рождение ребёнка
08.06.2011
Дочь: Сирбаева Азалия Азаматовна
Отец ребёнка: Сирбаев Азамат
Рождение ребёнка
17.01.2013
Отец ребёнка: Сирбаев Азамат