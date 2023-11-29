Юзьяшарова Гульгина Мусаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юзьяшарова Гульгина Мусаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Юзьяшаров Муса Гиниятович

Мать: Юзьяшарова Люция

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграфов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
2020

Дочь: Евграфова Анна Александровна

Отец ребёнка: Евграфов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
26.12.2022

Сын: Евграфов Александр Александрович

Отец ребёнка: Евграфов Александр Васильевич

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