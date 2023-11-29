Юзьяшарова Гульгина Мусаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986
Отец: Юзьяшаров Муса Гиниятович
Мать: Юзьяшарова Люция
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2020
Дочь: Евграфова Анна Александровна
Отец ребёнка: Евграфов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
26.12.2022
Сын: Евграфов Александр Александрович
Отец ребёнка: Евграфов Александр Васильевич