Лесин Михаил Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лесин Михаил Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1948, Самара, Самара, Самарская область

Дети
Лесин Иван Михайлович21.07.1911 г.р.
Лесин Владимир Уч Вов Михайлович1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.07.1911

Сын: Лесин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лесина Екатерина

Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1915

Сын: Лесин Владимир Уч Вов Михайлович

Мать ребёнка: Лесина Екатерина

?с. Никитино

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: (Лесина) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Лесина Екатерина

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесина Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: (Лесина) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Лесина Екатерина

Рождение ребёнка
01.02.1936

Дочь: (Лесина) Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Лесина Екатерина

Смерть
1948
Самара, Самара, Самарская область

Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

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