Лесин Михаил Иванович
мужской, родился Неизвестно, Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1948, Самара, Самара, Самарская область
Дети
Лесин Иван Михайлович21.07.1911 г.р.
Лесин Владимир Уч Вов Михайлович1915 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1911
Мать ребёнка: Лесина Екатерина
Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Лесин Владимир Уч Вов Михайлович
Мать ребёнка: Лесина Екатерина
?с. Никитино
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: (Лесина) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Лесина Екатерина
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лесина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: (Лесина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Лесина Екатерина
Рождение ребёнка
01.02.1936
Дочь: (Лесина) Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Лесина Екатерина
Смерть
1948
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область