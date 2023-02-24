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Лесин Иван Михайлович

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Место рождения

с.Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл.

Дата рождения

21.07.1911

Дата смерти

19.10.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1911

Отец: Лесин Михаил Иванович

Мать: Лесина Екатерина

с.Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл.
Бракосочетание
1946

Жена: Лесин Елизавета

с.Голодяевка Барановского р-на Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лесин Елизавета

Смерть
19.10.1990
Похороны
Неизвестно
с.Кочетовка Николаевский р-н Ульяновская обл.
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