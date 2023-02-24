Лесин Иван Михайлович
Место рожденияс.Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл.
Дата рождения21.07.1911
Дата смерти19.10.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1911
Отец: Лесин Михаил Иванович
Мать: Лесина Екатерина
с.Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл.
Бракосочетание
1946
Жена: Лесин Елизавета
с.Голодяевка Барановского р-на Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лесин Елизавета
Смерть
19.10.1990
Похороны
Неизвестно
с.Кочетовка Николаевский р-н Ульяновская обл.