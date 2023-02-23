Лесина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесина Екатерина

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Место рождения

? Старое Чирково

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

? Старое Чирково
Рождение ребёнка
21.07.1911

Сын: Лесин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Лесин Михаил Иванович

с.Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Лесин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Лесин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Лесин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Лесин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1936

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Лесин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесин Михаил Иванович

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