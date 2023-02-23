Лесина Екатерина
Место рождения? Старое Чирково
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
? Старое Чирково
Рождение ребёнка
21.07.1911
Отец ребёнка: Лесин Михаил Иванович
с.Старое Чирково Павловского р-на Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
1915
Сын: Лесин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Лесин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Лесин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Лесин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1936
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Лесин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесин Михаил Иванович