(Лесина) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лесина) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1936

Дата смерти

21.03.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1936 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1936

Отец: Лесин Михаил Иванович

Мать: Лесина Екатерина

Рождение ребёнка
17.11.1958

Сын: Гордеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Василий Иванович

Смерть
21.03.2017
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