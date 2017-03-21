(Лесина) Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1936
Дата смерти21.03.2017
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1936
Отец: Лесин Михаил Иванович
Мать: Лесина Екатерина
Рождение ребёнка
17.11.1958
Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордеев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.2017