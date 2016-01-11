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Гордеев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1936

Дата смерти

11.01.2016

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1936

Отец: Гордеев Иван Осипович

Мать: Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
17.11.1958

Сын: Гордеев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
23.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Михайловна

Смерть
11.01.2016
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