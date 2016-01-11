Гордеев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1936
Дата смерти11.01.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1936
Отец: Гордеев Иван Осипович
Мать: Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
17.11.1958
Мать ребёнка: Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
23.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клавдия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия Михайловна
Смерть
11.01.2016