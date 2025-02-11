Гордеев Справка От 26.10.1931 О Выезде В Чарджоу Иван Уч. Вов Иосифович/ Осипович
мужской, родился 05.09.1912
умер 03.10.1943
ОтецГордеев Выд Док. 20.08.1931 Иосиф Уч Пмв Иосиф/ Осип Алексеевич07.09.1891 г.р.
МатьГордеева (Сметанкина) Анастасия Степановна1891 г.р.
Дети
Гордеев Василий Иванович01.04.1936 г.р.
Гордеев Виктор Иванович13.09.1938 г.р.
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Рождение
05.09.1912
Отец: Гордеев Выд Док. 20.08.1931 Иосиф Уч Пмв Иосиф/ Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1936
Мать ребёнка: Гордеева (Наумова Кр-Сь В Телятниково 15.09.1913) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1938
Мать ребёнка: Гордеева (Наумова Кр-Сь В Телятниково 15.09.1913) Надежда Николаевна
Смерть
03.10.1943
Похороны
Неизвестно
Губин, Київська область