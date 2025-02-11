Гордеев Справка От 26.10.1931 О Выезде В Чарджоу Иван Уч. Вов Иосифович/ Осипович 05.09.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Гордеев Справка От 26.10.1931 О Выезде В Чарджоу Иван Уч. Вов Иосифович/ Осипович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.09.1912

умер 03.10.1943

Отец
Гордеев Выд Док. 20.08.1931 Иосиф Уч Пмв Иосиф/ Осип Алексеевич07.09.1891 г.р.
Мать
Гордеева (Сметанкина) Анастасия Степановна1891 г.р.
Дети
Гордеев Василий Иванович01.04.1936 г.р.
Гордеев Виктор Иванович13.09.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1912

Отец: Гордеев Выд Док. 20.08.1931 Иосиф Уч Пмв Иосиф/ Осип Алексеевич

Мать: Гордеева (Сметанкина) Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
01.04.1936

Сын: Гордеев Василий Иванович

Мать ребёнка: Гордеева (Наумова Кр-Сь В Телятниково 15.09.1913) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
13.09.1938

Сын: Гордеев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Гордеева (Наумова Кр-Сь В Телятниково 15.09.1913) Надежда Николаевна

Смерть
03.10.1943

Причина смерти: убит в бою

Похороны
Неизвестно
Губин, Київська область

северо-восточнее, опушка леса

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