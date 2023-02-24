Гордеев Справка От 26.10.1931 О Выезде В Чарджоу Иван Уч. Вов Иосифович/ Осипович

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Гордеев Иван Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1912

Дата смерти

03.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1912

Отец: Гордеев Иосиф Алексеевич

Мать: Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
01.04.1936

Сын: Гордеев Василий Иванович

Мать ребёнка: Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
13.09.1938

Сын: Гордеев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Надежда Николаевна

Смерть
03.10.1943
Причина смерти: убит в бою
Похороны
Неизвестно
Украинская ССР, Киевская обл., Чернобыльский р-н, с. Губин, северо-восточнее, опушка леса
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