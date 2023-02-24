Гордеев Справка От 26.10.1931 О Выезде В Чарджоу Иван Уч. Вов Иосифович/ Осипович

Гордеев Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1912
Дата смерти03.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1912
Отец: Гордеев Иосиф Алексеевич
Мать: Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
01.04.1936
Мать ребёнка: Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1938
Мать ребёнка: Надежда Николаевна
Смерть
03.10.1943
Причина смерти: убит в бою
Похороны
Неизвестно
Украинская ССР, Киевская обл., Чернобыльский р-н, с. Губин, северо-восточнее, опушка леса