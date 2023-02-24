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Гордеев Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1938

Дата смерти

17.07.1972

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1938

Отец: Гордеев Иван Осипович

Мать: Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
08.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.07.1972
Причина смерти: от удара молнии
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