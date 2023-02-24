Гордеев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1938
Дата смерти17.07.1972
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1938
Отец: Гордеев Иван Осипович
Мать: Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
08.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.07.1972
Причина смерти: от удара молнии