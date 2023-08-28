Левашева Параскева Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Левашев Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Левашев Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
05.10.1885
Дочь: Антипина (Левашева) Пелагея Тимофеева
Отец ребёнка: Левашев Тимофей Иванов
Смерть
Неизвестно