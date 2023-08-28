Левашева Параскева Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева Параскева Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Левашев Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Левашев Тимофей Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Левашев Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Левашев Тимофей Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.10.1885

Дочь: Антипина (Левашева) Пелагея Тимофеева

Отец ребёнка: Левашев Тимофей Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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