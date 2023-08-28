Антипина (Левашева) Пелагея Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Левашева) Пелагея Тимофеева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

05.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1885

Отец: Левашев Тимофей Иванов

Мать: Левашева Параскева Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.10.1905

Муж: Антипин Анисим Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1908

Сын: Антипин Георгий Анисимов

Отец ребёнка: Антипин Анисим Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Антипин Петр Анисимов

Отец ребёнка: Антипин Анисим Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.07.1917

Сын: Антипин Борис Анисимов

Отец ребёнка: Антипин Анисим Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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