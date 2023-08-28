Антипина (Левашева) Пелагея Тимофеева
Место рождения
Дата рождения05.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1885
Бракосочетание
30.10.1905
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1908
Отец ребёнка: Антипин Анисим Иванов
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Антипин Анисим Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1917
Отец ребёнка: Антипин Анисим Иванов
Смерть
Неизвестно