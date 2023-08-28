Левашев Тимофей Иванов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти28.03.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Левашева Параскева Семенова
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Левашева Параскева Семенова
Рождение ребёнка
05.10.1885
Дочь: Антипина (Левашева) Пелагея Тимофеева
Мать ребёнка: Левашева Параскева Семенова
Смерть
28.03.1913
Причина смерти: от старости