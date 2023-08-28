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Левашев Тимофей Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1853

Дата смерти

28.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Левашев Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Левашева Параскева Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Левашев Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Левашева Параскева Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.10.1885

Дочь: Антипина (Левашева) Пелагея Тимофеева

Мать ребёнка: Левашева Параскева Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
28.03.1913
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от старости

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