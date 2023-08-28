Левашев Николай Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
08.11.1896
Богородицкая церковь
Бракосочетание
15.07.1901
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.09.1902
Дочь: (Левашева) Фекла Николаева
Мать ребёнка: Левашева (Панкова) Марфа Титова
Рождение ребёнка
27.08.1904
Мать ребёнка: Левашева (Панкова) Марфа Титова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Левашева) Анна Николаева
Мать ребёнка: Левашева (Панкова) Марфа Титова
Рождение ребёнка
13.10.1910
Мать ребёнка: Левашева (Панкова) Марфа Титова
Бракосочетание
22.10.1912
Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно