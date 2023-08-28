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Левашев Николай Тимофеев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Левашев Тимофей Иванов

Мать: Левашева Параскева Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
08.11.1896

Жена: Левашева (Гриднева) Мария Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Бракосочетание
15.07.1901

Жена: Левашева (Панкова) Марфа Титова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.09.1902

Дочь: (Левашева) Фекла Николаева

Мать ребёнка: Левашева (Панкова) Марфа Титова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.08.1904

Сын: Левашев Иван Николаев

Мать ребёнка: Левашева (Панкова) Марфа Титова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Левашева) Анна Николаева

Мать ребёнка: Левашева (Панкова) Марфа Титова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.10.1910

Сын: Левашев Николай Николаев

Мать ребёнка: Левашева (Панкова) Марфа Титова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
22.10.1912

Жена: Левашева (Есипова) Марфа Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно

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