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Антипин Анисим Иванов

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1886

Отец: Антипин Иван Алексеев

Мать: Антипина Наталья Тихонова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.10.1905

Жена: Антипина Пелагея Тимофеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1908

Сын: Антипин Георгий Анисимов

Мать ребёнка: Антипина Пелагея Тимофеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Антипин Петр Анисимов

Мать ребёнка: Антипина Пелагея Тимофеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.07.1917

Сын: Антипин Борис Анисимов

Мать ребёнка: Антипина Пелагея Тимофеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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