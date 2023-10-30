Антипин Анисим Иванов
Место рождения
Дата рождения14.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1886
Отец: Антипин Иван Алексеев
Бракосочетание
30.10.1905
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1908
Мать ребёнка: Антипина Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Антипина Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
15.07.1917
Мать ребёнка: Антипина Пелагея Тимофеева
Смерть
Неизвестно