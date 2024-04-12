Удод Максим Панин
Место рождения
Дата рождения20.04.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1840
Отец: Удод Пан Трофимович
Мать: Удод Феодора Иоанновна
Рождественская церковь,м/к-1840г.зап.№ 32,ГАЗО,Ф-5593-2-1084
Крещение
27.04.1840
Рождественская церковь,м/к-1840г.зап.№ 32,ГАЗО,Ф-5593-2-1084 | Godparents:Вербовские крестьяне: Николай Саввин Шаповал и Татьяна Григорьевна Грищенкова
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Удод Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
25.01.1965
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Удод Гликерия Григорьевна
ГАЗО , Ф - 5593-2-1052,Рождественская церковь м/к-1965г.лист-5,зап-11
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно