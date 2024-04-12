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Удод Феодора Иоанновна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1840

Сын: Удод Максим Панин

Отец ребёнка: Удод Пан Трофимович

Рождественская церковь,м/к-1840г.зап.№ 32,ГАЗО,Ф-5593-2-1084
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1860

Сын: Удод Косьма Панин

Отец ребёнка: Удод Пан Трофимович

Рождественская церковь,м/к-1860г.лист № 8,зап.№ 15,ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Удод Деонисий Панин

Отец ребёнка: Удод Пан Трофимович

Рождение ребёнка
08.05.1865

Сын: Удод Николай Панин

Отец ребёнка: Удод Пан Трофимович

ГАЗО , Ф - 5593-2-1052,Рождественская церковь м/к-1965г.лист-13,зап-24
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Пан Трофимович

Смерть
Неизвестно
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