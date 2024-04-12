Удод Феодора Иоанновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1840
Сын: Удод Максим Панин
Отец ребёнка: Удод Пан Трофимович
Рождественская церковь,м/к-1840г.зап.№ 32,ГАЗО,Ф-5593-2-1084
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
01.11.1860
Сын: Удод Косьма Панин
Отец ребёнка: Удод Пан Трофимович
Рождественская церковь,м/к-1860г.лист № 8,зап.№ 15,ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Удод Деонисий Панин
Отец ребёнка: Удод Пан Трофимович
Рождение ребёнка
08.05.1865
Сын: Удод Николай Панин
Отец ребёнка: Удод Пан Трофимович
ГАЗО , Ф - 5593-2-1052,Рождественская церковь м/к-1965г.лист-13,зап-24
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удод Пан Трофимович
Смерть
Неизвестно