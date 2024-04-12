Удод Косьма Панин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдод Косьма Панин

Удод Косьма Панин

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

01.11.1860

Дата смерти

23.03.1861

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1860

Отец: Удод Пан Трофимович

Мать: Удод Феодора Иоанновна

Рождественская церковь,м/к-1860г.лист № 8,зап.№ 15,ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Крещение
02.11.1860
Рождественская церковь,м/к-1860г.лист № 8,зап.№ 15,ГАЗО,Ф-5593-2-1051 | Godparents:Вербовские крестьяне: Семион Иоаннович Панасенко и Параскева Прокофьевна Исаченко
Смерть
23.03.1861
Причина смерти: Болезнь-коклюш | Рождественская церковь,м/к-1861г.лист № 74,зап.№ 19,ГАЗО,Ф-5593-2-1051
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close