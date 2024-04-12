Удод Косьма Панин
Место рождения
Дата рождения01.11.1860
Дата смерти23.03.1861
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1860
Отец: Удод Пан Трофимович
Мать: Удод Феодора Иоанновна
Рождественская церковь,м/к-1860г.лист № 8,зап.№ 15,ГАЗО,Ф - 5593-2-1051
Крещение
02.11.1860
Рождественская церковь,м/к-1860г.лист № 8,зап.№ 15,ГАЗО,Ф-5593-2-1051 | Godparents:Вербовские крестьяне: Семион Иоаннович Панасенко и Параскева Прокофьевна Исаченко
Смерть
23.03.1861
Причина смерти: Болезнь-коклюш | Рождественская церковь,м/к-1861г.лист № 74,зап.№ 19,ГАЗО,Ф-5593-2-1051