(Удод) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения25.01.1965
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1965
Отец: Удод Максим Панин
ГАЗО , Ф - 5593-2-1052,Рождественская церковь м/к-1965г.лист-5,зап-11
Крещение
26.01.1965
Рождественская церковь | Godparents:Крестьяне-собственники с.Вербового : Григорий Корнеевич Коломиец и Параскева Евтихьевна Криворучко
Смерть
Неизвестно