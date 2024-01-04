(Удод) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Анна Максимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

25.01.1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1965

Отец: Удод Максим Панин

Мать: Удод Гликерия Григорьевна

ГАЗО , Ф - 5593-2-1052,Рождественская церковь м/к-1965г.лист-5,зап-11
Крещение
26.01.1965
Рождественская церковь | Godparents:Крестьяне-собственники с.Вербового : Григорий Корнеевич Коломиец и Параскева Евтихьевна Криворучко
Смерть
Неизвестно
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