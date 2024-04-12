Удод Гликерия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод Гликерия Григорьевна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Удод Иоанн Максисович

Отец ребёнка: Удод Максим Панин

Рождение ребёнка
25.01.1965

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Удод Максим Панин

ГАЗО , Ф - 5593-2-1052,Рождественская церковь м/к-1965г.лист-5,зап-11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Максим Панин

Смерть
Неизвестно
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