Удод Гликерия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Удод Максим Панин
Рождение ребёнка
25.01.1965
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Удод Максим Панин
ГАЗО , Ф - 5593-2-1052,Рождественская церковь м/к-1965г.лист-5,зап-11
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удод Максим Панин
Смерть
Неизвестно