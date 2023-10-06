(Сахно) Стефанида Ильнична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1864
Отец: Сахно Илья Андреевич
Мать: Сахно Мария Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1885
Дочь: Строева Феодосия Сидоровна
Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1888
Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1889
Сын: Строев Афанасий Сидорович
Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1891
Дочь: Васса Сидоровна
Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1894
Дочь: Марфа Сидоровна
Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1897
Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1899
Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1901
Дочь: Дарья Сидоровна
Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно