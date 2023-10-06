(Сахно) Стефанида Ильнична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сахно) Стефанида Ильнична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1864

Отец: Сахно Илья Андреевич

Мать: Сахно Мария Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1883

Муж: Строев Сидор Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1885

Дочь: Строева Феодосия Сидоровна

Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1888

Сын: Строев Макарий Сидорович

Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1889

Сын: Строев Афанасий Сидорович

Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1891

Дочь: Васса Сидоровна

Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1894

Дочь: Марфа Сидоровна

Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1897

Сын: Строев Трифон Сидорович

Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Строев Петр Сидорович

Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1901

Дочь: Дарья Сидоровна

Отец ребёнка: Строев Сидор Евменьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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