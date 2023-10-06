Строева (Строева) Феодосия Сидоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения31.05.1885
Дата смерти30.09.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1885
Отец: Строев Сидор Евменьевич
Мать: Стефанида Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.09.1892
Черниговская губерния, Российская империя