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Строев Сидор Евменьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.02.1863

Дата смерти

21.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1863

Отец: Строев Евмений Георгиевич

Мать: Строева Ирина Давидовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1883

Жена: Стефанида Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1885

Дочь: Строева Феодосия Сидоровна

Мать ребёнка: Стефанида Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1888

Сын: Строев Макарий Сидорович

Мать ребёнка: Стефанида Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1889

Сын: Строев Афанасий Сидорович

Мать ребёнка: Стефанида Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1891

Дочь: Васса Сидоровна

Мать ребёнка: Стефанида Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1894

Дочь: Марфа Сидоровна

Мать ребёнка: Стефанида Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1897

Сын: Строев Трифон Сидорович

Мать ребёнка: Стефанида Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Строев Петр Сидорович

Мать ребёнка: Стефанида Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1901

Дочь: Дарья Сидоровна

Мать ребёнка: Стефанида Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строева Феодора Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.05.1901
Черниговская губерния, Российская империя
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