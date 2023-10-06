Строев Сидор Евменьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.02.1863
Дата смерти21.05.1901
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1863
Отец: Строев Евмений Георгиевич
Мать: Строева Ирина Давидовна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1883
Жена: Стефанида Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.05.1885
Дочь: Строева Феодосия Сидоровна
Мать ребёнка: Стефанида Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1888
Мать ребёнка: Стефанида Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1889
Сын: Строев Афанасий Сидорович
Мать ребёнка: Стефанида Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1891
Дочь: Васса Сидоровна
Мать ребёнка: Стефанида Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1894
Дочь: Марфа Сидоровна
Мать ребёнка: Стефанида Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1897
Мать ребёнка: Стефанида Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.09.1899
Мать ребёнка: Стефанида Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1901
Дочь: Дарья Сидоровна
Мать ребёнка: Стефанида Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.05.1901
Черниговская губерния, Российская империя