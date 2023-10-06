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Строев Афанасий Сидорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.12.1889

Дата смерти

25.10.1890

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1889

Отец: Строев Сидор Евменьевич

Мать: Стефанида Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.10.1890
Черниговская губерния, Российская империя
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