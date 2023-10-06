Строев Петр Сидорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.09.1899
Дата смерти28.03.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899
Отец: Строев Сидор Евменьевич
Мать: Стефанида Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
28.03.1900
Черниговская губерния, Российская империя