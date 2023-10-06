Сахно Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти16.10.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1850
Дочь: Коломиченко Акилина Ильнична
Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1852
Дочь: Параскева Ильнична
Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1853
Дочь: Параскева Ильнична
Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1860
Сын: Сахно Савва Ильич
Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1862
Дочь: Горбан Анна Ильнична
Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1864
Дочь: Стефанида Ильнична
Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1869
Сын: Сахно Кондрат Ильич
Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.10.1871
Черниговская губерния, Российская империя