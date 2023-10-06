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Сахно Илья Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

16.10.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1850

Дочь: Коломиченко Акилина Ильнична

Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1852

Дочь: Параскева Ильнична

Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1853

Дочь: Параскева Ильнична

Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1860

Сын: Сахно Савва Ильич

Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1862

Дочь: Горбан Анна Ильнична

Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1864

Дочь: Стефанида Ильнична

Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1869

Сын: Сахно Кондрат Ильич

Мать ребёнка: Сахно Мария Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.10.1871
Черниговская губерния, Российская империя
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