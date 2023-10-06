Горбан (Сахно) Анна Ильнична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбан (Сахно) Анна Ильнична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.02.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1862

Отец: Сахно Илья Андреевич

Мать: Сахно Мария Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1881

Муж: Горбан Петр Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1883

Сын: Горбан Роман Петрович

Отец ребёнка: Горбан Петр Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1886

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Горбан Петр Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1887

Сын: Горбан Филипп Петрович

Отец ребёнка: Горбан Петр Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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