Горбан (Сахно) Анна Ильнична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.02.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1862
Отец: Сахно Илья Андреевич
Мать: Сахно Мария Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1881
Муж: Горбан Петр Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1883
Отец ребёнка: Горбан Петр Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1886
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Горбан Петр Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1887
Отец ребёнка: Горбан Петр Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно