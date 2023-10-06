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Горбан Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1881

Жена: Горбан Анна Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1883

Сын: Горбан Роман Петрович

Мать ребёнка: Горбан Анна Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1886

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Горбан Анна Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1887

Сын: Горбан Филипп Петрович

Мать ребёнка: Горбан Анна Ильнична

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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