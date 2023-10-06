Горбан Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1881
Жена: Горбан Анна Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.11.1883
Мать ребёнка: Горбан Анна Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1886
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Горбан Анна Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1887
Мать ребёнка: Горбан Анна Ильнична
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно