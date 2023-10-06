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Сахно Кондрат Ильич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.09.1869

Дата смерти

07.02.1871

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1869

Отец: Сахно Илья Андреевич

Мать: Сахно Мария Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.02.1871
Черниговская губерния, Российская империя
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