Иванцовъ Петръ
Место рожденияНикитино, Арзамасский уездъ
Дата рождения1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Иванцовъ Артемий Тимофеевъ
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Иванцова Матрена Максимова
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иванцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Иванцова Матрена Максимова
Никитино, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно