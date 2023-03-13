Иванцовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцовъ Петръ

Место рождения

Никитино, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Иванцовъ Артемий Тимофеевъ

Мать: не указана

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Иванцова Матрена Максимова

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1754

Сын: Иванцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Иванцова Матрена Максимова

Никитино, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Матрена Максимова

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