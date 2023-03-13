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Иванцова Матрена Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Иванцовъ Петръ

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1754

Сын: Иванцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Иванцовъ Петръ

Никитино, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцовъ Петръ