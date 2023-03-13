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Иванцовъ Иванъ

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Место рождения

Никитино, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Иванцовъ Петръ

Мать: Иванцова Матрена Максимова

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1779

Сын: Иванцовъ Герасимъ

Мать ребёнка: Иванцова Ирина Семенва

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Иванцовъ Федоръ

Мать ребёнка: Иванцова Ирина Семенва

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Иванцовъ Ларионъ

Мать ребёнка: Иванцова Ирина Семенва

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иванцовъ Даментий

Мать ребёнка: Иванцова Ирина Семенва

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иванцовъ Иванъ

Мать ребёнка: Иванцова Ирина Семенва

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Ирина Семенва

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