Иванцовъ Иванъ
Место рожденияНикитино, Арзамасский уездъ
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Иванцовъ Петръ
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иванцовъ Герасимъ
Мать ребёнка: Иванцова Ирина Семенва
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иванцовъ Федоръ
Мать ребёнка: Иванцова Ирина Семенва
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иванцовъ Ларионъ
Мать ребёнка: Иванцова Ирина Семенва
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иванцовъ Даментий
Мать ребёнка: Иванцова Ирина Семенва
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иванцовъ Иванъ
Мать ребёнка: Иванцова Ирина Семенва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванцова Ирина Семенва