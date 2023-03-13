Иванцова Ирина Семенва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова Ирина Семенва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Иванцовъ Герасимъ

Отец ребёнка: Иванцовъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Иванцовъ Федоръ

Отец ребёнка: Иванцовъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Иванцовъ Ларионъ

Отец ребёнка: Иванцовъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иванцовъ Даментий

Отец ребёнка: Иванцовъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иванцовъ Иванъ

Отец ребёнка: Иванцовъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцовъ Иванъ

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