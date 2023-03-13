Иванцова Ирина Семенва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иванцовъ Герасимъ
Отец ребёнка: Иванцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иванцовъ Федоръ
Отец ребёнка: Иванцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Иванцовъ Ларионъ
Отец ребёнка: Иванцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иванцовъ Даментий
Отец ребёнка: Иванцовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иванцовъ Иванъ
Отец ребёнка: Иванцовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванцовъ Иванъ