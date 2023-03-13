Иванцовъ Артемий Тимофеевъ
Место рожденияНикитино, Арзамасский уездъ
Дата рождения1709
Дата смерти1757
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1722
Сын: Иванцовъ Петръ
Мать ребёнка: не указана
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1732
Сын: Иванцовъ Николай
Мать ребёнка: не указана
Никитино, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1757
Никитино, Арзамасский уездъ