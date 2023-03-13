Иванцовъ Артемий Тимофеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцовъ Артемий Тимофеевъ

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Место рождения

Никитино, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1709

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1722

Сын: Иванцовъ Петръ

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1732

Сын: Иванцовъ Николай

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Арзамасский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1757
Никитино, Арзамасский уездъ
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