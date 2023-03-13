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Иванцовъ Николай

Место рождения

Никитино, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иванцовъ Артемий Тимофеевъ

Мать: не указана

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иванцовъ Петръ

Мать ребёнка: Иванцова Федосья Иванова

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Иванцова Федосья Иванова

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Иванцова Федосья Иванова

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иванцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Иванцова Федосья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Федосья Иванова

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