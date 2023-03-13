Иванцовъ Николай
Место рожденияНикитино, Арзамасский уездъ
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Иванцовъ Артемий Тимофеевъ
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иванцовъ Петръ
Мать ребёнка: Иванцова Федосья Иванова
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Иванцова Федосья Иванова
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Иванцова Федосья Иванова
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иванцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Иванцова Федосья Иванова
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванцова Федосья Иванова