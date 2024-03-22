Иванцовъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Иванцовъ Николай
Мать: Иванцова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Иванцова Дарья
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иванцовъ Нефедъ
Мать ребёнка: Иванцова Дарья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Иванцова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванцова Дарья