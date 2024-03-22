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Иванцовъ Михаилъ

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Иванцовъ Николай

Мать: Иванцова Федосья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Иванцова Дарья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Иванцовъ Нефедъ

Мать ребёнка: Иванцова Дарья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Иванцова Дарья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Дарья

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