Иванцова Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова Федосья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Иванцовъ Петръ

Отец ребёнка: Иванцовъ Николай

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Иванцовъ Николай

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Иванцовъ Николай

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1762

Сын: Иванцовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Иванцовъ Николай

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцовъ Николай

Смерть
1787
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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