Иванцова Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иванцовъ Петръ
Отец ребёнка: Иванцовъ Николай
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Иванцовъ Николай
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Иванцовъ Николай
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Иванцовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Иванцовъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванцовъ Николай
Смерть
1787