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(Иванцова) Офимья

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Место рождения

Никитино, Арзамасский уездъ

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Иванцовъ Николай

Мать: Иванцова Федосья Иванова

Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Семавина Анна Осипова

Отец ребёнка: Осипъ Дмитревъ

Орловка
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Осипъ Дмитревъ

Орловка
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Осипъ Дмитревъ

Орловка
Рождение ребёнка
1785

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: Осипъ Дмитревъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипъ Дмитревъ

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