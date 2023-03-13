(Иванцова) Офимья
Место рожденияНикитино, Арзамасский уездъ
Дата рождения1757
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Иванцовъ Николай
Мать: Иванцова Федосья Иванова
Никитино, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Семавина Анна Осипова
Отец ребёнка: Осипъ Дмитревъ
Орловка
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Осипъ Дмитревъ
Орловка
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Осипъ Дмитревъ
Орловка
Рождение ребёнка
1785
Сын: Леонтий
Отец ребёнка: Осипъ Дмитревъ
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипъ Дмитревъ