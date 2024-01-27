Лоскутова (Сысоева (Susoev)) Мария (Maria) Семеновна (Simion) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Сысоева (Susoev)) Мария (Maria) Семеновна (Simion)

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Сысоев Susoev Семен Сергеевич

Мать: не указана

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лоскутов Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Лоскутов Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дурнева Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лоскутов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike

Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Смерть
Неизвестно
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