Лоскутова (Сысоева (Susoev)) Мария (Maria) Семеновна (Simion)
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1881
Отец: Сысоев Susoev Семен Сергеевич
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лоскутов Федот Алексеевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Лоскутов Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike
Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дурнева Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike
Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лоскутов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Михайлович Mike
Ростовская обл., Целинский р-н, Михайловский с/с, с. Михайловка
Смерть
Неизвестно